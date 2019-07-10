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Elazığspor, Tufan Kelleci'yle sözleşmeyi 2 yıl uzattı

Elazığspor, iç transferde Tufan Kelleci’yle 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Elazığspor, iç transferde Tufan Kelleci'yle 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.


TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, sözleşmesi biten ve Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısında yaşadığı sakatlıktan ötürü az forma şansı bulan Tufan Kelleci'yle yeniden anlaşma sağladı. Konuya ilişkin Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Sezon sonu itibariyle kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren defans oyuncumuz Tufan Kelleci ile yeniden anlaşmaya vardık. Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ile bir araya gelen Tufan Kelleci 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tufan Kelleci'ye bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz” denildi.


Öte yandan Bordo-Beyazlı ekibin sezon devam ederken yollarını ayırdığı Emir Gökçe, TFF 3. Lig ekiplerinden Bayrampaşa ile anlaşmaya vardı.

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