İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığspor, Ümit Tekoğlu'na emanet

TY Elazığspor, Orhan Kaynak’tan boşalan teknik direktörlük görevi için Elazığlı çalıştırıcı Ümit Tekoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

TY Elazığspor, Orhan Kaynak'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Elazığlı çalıştırıcı Ümit Tekoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.


Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden TY Elazığspor, Elazığlı çalıştırıcı Ümit Tekoğlu ile anlaşmaya vardı. Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Tekoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.


Ümit hocaya güvendiklerini belirten kulüp başkanı Selçuk Öztürk, "Kendisine inanıyoruz. Sezon sonuna kadar anlaşmaya vardık. Zaten Sivas Belediyespor maçına da hocamız takımımızı çıkardı. Sözleşme her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer tahtasının açılması konusunda yüzde 70'lik bir mesafe kat ettik. 5 Milyon TL gibi bir sıcak paraya ihtiyacımız var” dedi.


Teknik Direktör Ümit Tekoğlu ise, “Futbolcularımızın özverisiyle Sivas Belediyespor maçına çok iyi hazırlandık. İnsanların galibiyet sonrası mesajları bizleri çok mutlu etti. Benim transfer tahtası açılsın diye bir iddiam yok. Açılsa tabi ki çok iyi olur ama açılmasa da bu bahanenin arkasına sığınmam. Bu armanın öyle ya da böyle yaşaması lazım” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Tekoğlu, yarım sezonluk sözleşmeye imza attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.