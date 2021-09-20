Elazığspor uzatmalarda yediği golle 1 puana razı oldu

dakikada attığı golle 1 puana razı oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 3. haftasında evinde Artvin Hopaspor'la karşılaşan Elazığspor, rakibine 90+7. dakikada dur diyemedi ve 1 puana razı oldu. Oyunun büyük bölümünde üstün olan ve rakibine karşı net fırsatlar bulmasına rağmen değerlendiremeyen Bordo-Beyazlı ekip, sezonun ilk galibiyetine çok yaklaşmışken 1 puana razı oldu ve taraftarlarını üzdü. 3 hafta sonunda 1 puanda kalan Elazığspor, 4. hafta maçında deplasmanda Osmaniyespor FK ile karşı karşıya gelecek.