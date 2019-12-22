Elaz??spor'a altyap? ve amat?rden 7 takviye

Elaz??spor, ara d?nem kamp?na altyap?dan ve amat?rden 7 ismi daha denemek ?zere kampa dahil etti.

TFF 2. Lig K?rm?z? Grup'ta m?cadelesine devam eden Elaz??spor, ara d?nem kamp haz?rl?klar?na Antalya'da ba?layacak.

Transfer yasa?? oldu?u i?in sezon ba??ndan bu yana altyap?dan yapt??? takviyelerle yoluna devam eden bordo-beyazl? ekip, Antalya kamp?nda U-19 ve U-17 tak?mlar?ndan 5 ile Elaz?? amat?r?nden ise 2 ismi deneyecek. Ge?ti?imiz sezon Elaz?? Belediyespor'da 3. kaleci olarak g?rev yapan Okan Aytekin ile Elaz?? amat?r?nde ?ampiyon olan S?rs?r?spor'dan G?rkem Ya?c?'y? kamp kadrosuna dahil eden Teknik Direkt?r Levent Eri?, be?enilmesi halinde iki ismi A tak?m kadrosuna katmay? planlad??? ??renildi. Yine bu isimlerin yan? s?ra U19 tak?m?nda forma giyen oyuncular Umut Akbulut, Muhammed Altunbay, F?rat Erg?n ile U17 tak?m?ndan Cihan Aslan ile Ahmet Ormano?lu da kamp kadrosunda yer ald?.

28 ki?ilik kamp kadrosunda Tufan Kelleci, Yi?itcan Erdo?an, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan ve Cengizhan Akg?n haricindeki t?m isimlerin altyap?dan A tak?ma kazand?r?lan futbolcular olmas? ise dikkat ?ekiyor.