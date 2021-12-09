Elazığspor'da 1 cezalı, 6 sınırda

Lig 1. Grup'un 16. haftasında evinde Bursa Yıldırımspor'la önemli bir maça çıkacak olan Elazığspor'da 1 oyuncu cezalı iken 6 oyuncu ise sarı kart sınırında.

Lig 1. Grup'un 16. haftasında evinde Bursa Yıldırımspor'la 3 puan adına kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor'da, önemli eksikler bulunuyor. Bordo-beyazlı ekipte bu maç öncesi Yiğitcan Erdoğan'ın karantina süreci devam ediyor. Yusuf Ensar Poyrazlı sakatlığı, Salih Polatdemir ise kart cezası nedeniyle bu maçın kadrosunda bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Ahmet Ertuğrul Öztürk'ün Bursa ekibi karşısında yeniden formasına kavuşması beklenirken, İzzet Topatar, Muhammed Umut Akbulut, Cihan Canpolat, Gökhan Ekmen, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Fırat Ergün sarı kart ceza sınırında. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde 17. haftadaki Fatsa Belediyespor deplasmanında forma giyemeyecek.