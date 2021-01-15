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Elazığspor'da 3 oyuncu takımdan ayrıldı

TY Elazığspor’da, serbest kalma hakkı elde eden kaleci Ahmet Doğan, sağ bek Tufan Kelleci ve stoper Onur Alsu sözleşmelerini feshederek takımdan ayrıldı.

TY Elazığspor'da, serbest kalma hakkı elde eden kaleci Ahmet Doğan, sağ bek Tufan Kelleci ve stoper Onur Alsu sözleşmelerini feshederek takımdan ayrıldı.


Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı. Maddi anlamda yaşanan sıkıntılardan dolayı bir çok futbolcusu serbest kalma hakkı elde eden bordo-beyazlı ekipte, bu oyunculardan kaleci Ahmet Doğan, sağ bek Tufan Kelleci ve stoper Onur Alsu sözleşmelerini feshederek takımdan ayrıldı. Serbest kalan bu futbolculara 2 ve 3. Lig ekiplerinden teklifler olduğu öğrenildi.


Murat Ceylan geçtiğimiz günlerde Erbaaspor'a imza atarken, serbest kalma hakkı bulunan Yiğitcan Erdoğan ile Ömer Yıldız'ın ise Elazığspor'un Antalya kampı kadrosunda yer aldığı bildirildi.

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