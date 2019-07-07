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Elazığspor'da Ahmet Doğan'ın sözleşmesi 1 yıl uzattı

İç transfere ağırlık veren Birevim Elazığspor, kaleci Ahmet Doğan’ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

İç transfere ağırlık veren Birevim Elazığspor, kaleci Ahmet Doğan'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.


İç transferde hareketli saatler geçiren B. Elazığspor, Ömer Yıldız'ın ardından Ahmet Doğan'ın da sözleşmesini yeniledi. Genç file bekçisinin 2019-2020 Sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi 2020-2021 yılı sonuna kadar uzatıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada, “ Başarılı file bekçimiz Ahmet Doğan'ın 2019-2020 sezonu sonunda sona erecek olan sözleşmesi 1 yıl uzatılmıştır. Kulübümüz altyapısından yetişen Ahmet Doğan, 2020-2021 sezonu sonuna kadar bordo-beyazlı formamızı giymeye devam edecektir. Ahmet Doğan'a bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz” denildi.


Geçtiğimiz sezon Bordo-Beyazlı ekibin kalesini 9 kez Spor Toto 1. Lig maçında koruyan Ahmet Doğan 2 kez U21 ve bir kezde Ziraat Türkiye Kupası maçında görev almıştı.

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