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Elazığspor'da Altay mesaisi başladı

Spor Toto 1.

Lig'de ilk yarının son hafta maçında Altay'la karşılaşacak olan TY Elazığspor, hazırlıklara başladı.


Spor Toto 1 Lig ekiplerinden TY Elazığspor, ligde ilk yarının son karşılaşmasında oynayacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-beyazlı ekip, haftanın ilk çalışmasını kendi tesislerinde yaptı.


Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde yapılan idmanda yenileme antrenmanı yapıldı. Çalışmaya izinli olan Andreas Tatos, Lamine Diarra, Orhan Şam ve Kadir Bekmezci katılmadı.


Bordo-Beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını hafta boyunca kendi tesislerinde devam ettirecek.

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