Elazığspor'da Altay mesaisi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Altay maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışma yapıldı. İdmana izinli olan Andreas Tatos, Orhan Şam ve Lamine Diarra katılmadı.

Gerçekleştirilen antrenman sonrası orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Moussa Bagayoko'nun doğum günü kutlandı.Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Bagayoko'ya ilk dilimini Teknik Direktör Orhan Kaynak ikram etti. Genç futbolcuya daha sonra arkadaşları yumurta attı.