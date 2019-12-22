Elaz??spor'da Antalya kamp? ba?lad?

B.
Elaz??spor'un ara d?nem haz?rl?klar? Antalya'da ba?lad?.
TFF 2. Lig K?rm?z? Grup ekiplerinden Elaz??spor'da, ara d?nem haz?rl?klar? Antalya'da yap?lan tek antrenmanla ba?lad?. Devre aras? kamp ?al??malar? i?in Antalya bir otelde toplanan Bordo-Beyazl?lar,Teknik Direkt?r Levent Eri? ve yard?mc?lar? y?netiminde ilk antrenman? yapt?.
Is?nma ko?usu sonras? 5'e 2 pas ?al??mas?yla devam etti. ?dman koordinasyon ?al??mas?yla sona erdi. Elaz??spor 4 Ocak'a kadar ara d?nem haz?rl?klar?n? Antalya'da s?rd?recek.