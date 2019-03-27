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Elazığspor'da Antalya kampı tamamlandı

B.

Elazığspor, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri nedeniyle liglere verilen ara dolayısıyla Antalya'da kamp yaptı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor'da, liglere verilen ara dolayısıyla Antalya'da gerçekleştirilen hazırlık kampı sona erdi. 19 Mart Salı günü Antalya'da bir otelde toplanan bordo-beyazlı takım,bugüne kadar çalışmalarını burada sürdürdü. Kampın bugün bitmesiyle birlikte 2 gün izin yapacak olan Elazığspor kafilesi, 29 Mart Cuma günü Elazığ'da toplanarak, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayacak.


Kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayan Bordo-Beyazlı ekip, Rusya 2. lig takımları Volga (1-1) ve Kamaz FC (2-2) ile berabere kalırken, İzlanda 1. Lig takımı Njardvik FC'yi 3-1 mağlup etti.

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