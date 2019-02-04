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Elazığspor'da Balıkesirspor mesaisi başladı

Kadrosuna transferin son saatlerinde 22 futbolcu katan Elazığspor, Balıkesir Baltok maçı hazırlıkları başladı.


Spor Toto 1. Lig'in 21. Haftası'nda Elazığspor, Balıkesirspor'la karşılaşacak. Giresunspor maçı sonrası izin yapmayan bordo-beyazlı ekip, haftanın ilk antrenmanını kendi tesislerinde yaptı. Gerçekleştirilen antrenmanda Giresunspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışmasına tabi tutulurken, diğer futbolcularla taktik çalışma yapıldı.


Antrenörler İlhan Aydın, Muammer Sürmeli ve Kaleci Antrenörü Sacit Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idmana dayısının vefatı nedeniyle il dışında olan Muhammed İldız katılmadı.


Bordo-Beyazlı ekip, haftaboyunca kadroya yeni katılan oyuncularla birlikte Balıkesirspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüreceği bildirildi.

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