Elazığspor'da Emre Öztürk cezalı duruma düştü

Elazığspor'un tecrübeli oyuncusu Emre Öztürk, Osmanlıspor karşısında aldığı ihtarla cezalı duruma düştü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da, Osmanlıspor karşısında kaçan galibiyetin yanı sıra, Emre Öztürk'ün cezalı duruma düşmesinin üzüntüsü yaşanıyor. Tecrübeli oyuncu Emre, Osmanlıspor karşılaşmasının 61. dakikasında hakem Burak Şeker tarafından bu sezon ki 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Bu sezon Bordo-Beyazlı Formayla Ziraat Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 14 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistlik perfomans sergileyen Emre, 2 Aralık Pazar günü Elazığ'da oynanacak olan İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.