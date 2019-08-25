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Elazığspor'da Eren 2,5 ay sahalardan uzak kalacak

B.

Elazığspor'un genç kanat oyuncusu Eren Çinkılınç'ın, hazırlık maçında sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Birevim Elazığspor'da Eren Çinkılınç üzüntüsü yaşanıyor. Cuma günü Elazığ Belediyespor'la oynanan hazırlık maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan genç oyuncunun çekilen MR'ı sonrası sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı. Yolspor Tesisleri Sentetik Saha'da oynanan maçta ayağı zemine takılan vücut ağırlığının kemiğe baskı yapmasından dolayı sakatlanan Eren'in 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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