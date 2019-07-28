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Elazığspor'da Erzurum kampı başladı

Birevim Elazığspor’da 2.

Birevim Elazığspor'da 2.etap kamp çalışmaları Erzurum'da başladı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor'da 2. etap kamp çalışmaları Erzurum'da başladı. Bordo-Beyazlı takım, teknik heyetin takdiriyle sabah antrenmanını saat 10.30'da gerçekleştirdi.


Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi 9 No'lu sahada yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Dört takım halinde dar alan oyun ve kısa tempolu koşularla devam eden idman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.


Teknik Direktör Sefer Yılmaz ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda tüm futbolcular yer alırken, Yiğitcan Erdoğan ve Kadir Bekmezci takımdan ayrı çalıştı. Bordo-Beyazlılar akşam gerçekleştireceği çalışma ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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