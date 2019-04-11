Elazığspor'da Eskişehirspor mesaisi

Kümede kalma mücadelesi veren ve geçtiğimiz hafta önemli bir galibiyet alan Birevim Elazığspor'da, Eskişehirspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

1. Lig ekiplerinden B.Elazığspor, bu hafta sonu karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını Ankara'da sürdürdü. Gençlerbirliği İlhan Cavcav tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik çalışmaya tabi tutuldu. Teknik Direktör Serhat Gülpınar ve yardımcıları yönetiminde yapılan idmana kadroda bulunan tüm futbolcuların katıldığı belirtildi.

Bordo-beyazlı ekip,yarın sabah gerçekleştireceği son çalışmanın ardından karayoluyla Eskişehir'e giderek kampa girip maç saatini bekleyeceği öğrenildi.