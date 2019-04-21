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Elazığspor'da Gülpınar dönemi 5 hafta sürdü

Küme düşme mücadelesi veren Birevim Elazığspor’da Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı.

Küme düşme mücadelesi veren Birevim Elazığspor'da Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı.


Spor Toto 1.Lig ekiplerinden B.Elazığspor'da ligin ikinci yarısında yapılan transferler ve teknik direktör değişikliğine rağmen istenilen sonuçlar alınamayınca küme düşme potasından çıkamadı. Kümede kalma mücadelesini matematiksel olarak sürdüren bordo-beyazlı ekip, son olarak Osmanlıspor'a 2-1 yenilmesinin ardından kulüp yönetimi Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı.


Gülpınar döneminde 5 maç oynayan bordo-beyazlı ekip bir galibiyet elde ederek sadece 3 puan almıştı.


Öte yandan, Gülpınar ile yolların ayrılmasıyla ilgili şu ana kadar kulüp resmi bir açıklama yapmadı.

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