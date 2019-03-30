İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Elazığspor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları

B.

Elazığspor, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.


Spor Toto 1. Lig takımlardan kümede kalma mücadelesi veren Birevim Elazığspor, Çarşamba günü karşılaşacağı 4. sırada yer alan Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Antalya'daki kamp sonrasında kulüp tesislerinde çalışmasına devam eden bordo-beyazlı ekipte, bir grup futbolcu ayak tenisi oynarken, diğer grupta yer alan oyuncular ise U-21 takımıyla hazırlık maçı yaptı.


Kulüp tesislerinde yapılan ve 30'ar dakikalık iki devre halinden oynanan karşılaşmayı A takım 3-1 kazandı. A takımın gollerini Ömer Yıldız,Christian Bekamenga ve Georgios Georgiadis kaydetti. U-21 takımının tek golü ise Salih Polatdemir'den geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.