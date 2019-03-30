Elazığspor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları

Elazığspor, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig takımlardan kümede kalma mücadelesi veren Birevim Elazığspor, Çarşamba günü karşılaşacağı 4. sırada yer alan Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Antalya'daki kamp sonrasında kulüp tesislerinde çalışmasına devam eden bordo-beyazlı ekipte, bir grup futbolcu ayak tenisi oynarken, diğer grupta yer alan oyuncular ise U-21 takımıyla hazırlık maçı yaptı.

Kulüp tesislerinde yapılan ve 30'ar dakikalık iki devre halinden oynanan karşılaşmayı A takım 3-1 kazandı. A takımın gollerini Ömer Yıldız,Christian Bekamenga ve Georgios Georgiadis kaydetti. U-21 takımının tek golü ise Salih Polatdemir'den geldi.