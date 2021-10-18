Elazığspor'da iki futbolcunun savunması alınacak

TFF 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sancaktepe FK ile son dakika golüyle 3-3 berabere kalan Elazığspor'da maçın önüne geçen olay kaptan Yiğitcan Erdoğan ile Yusuf Ensar Poyrazlı arasında yaşanan kavga oldu. Taraftarların cep telefonu kayıtlarında yer alan görüntülere göre Yiğitcan, Yusuf Ensar'la münakaşaya giriyor ve kovalıyor. Elazığspor Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaparak her iki futbolcudan savunma isteneceğini belirtti. Açıklamada, "Dün 3-3 eşitlikle sona eren Sancaktepe FK maçı sonrası saha içerisinde futbolcularımız arasından yaşanan olayla ilgili açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Sancaktepe FK maçının bitiş düdüğünün ardından kaptanımız Yiğitcan Erdoğan ve genç futbolcumuz Yusuf Ensar Poyrazlı arasında yaşanan ve tribünden amatör kamerayla çekilen görüntüler hakkında her iki futbolcumuzdan konuyla alakalı savunma alınıp gereken yapılacaktır. Bir aile ortamında mücadelemizi sürdürdüğümüz bu lig maratonunda böyle olayların Elazığspor'umuzun onurlu mücadelesine gölge düşürmeyeceğini, aksine daha çok kenetlenip ay yıldızlı çayda çıra armamızı hak ettiği yerlere taşımanın gayretini göstereceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” denildi.