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Elazığspor'da ikinci testler de negatif

Elazığspor’da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez korona virüs testi yapıldı, sonuçları negatif çıktı.

Elazığspor'da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez korona virüs testi yapıldı, sonuçları negatif çıktı.


TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklara kendi tesislerinde başlayan Elazığspor'da teknik heyet ve futbolcular korona virüs testine girdi. İkinci kez gerçekleştirilen testlerde yine herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve tüm sonuçların sonucunun negatif olduğu bildirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada; “İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında takımımıza ikinci kez test yapıldı. Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize yapılan testlerde herhangi bir korona virüs belirtisine rastlanmadı ve tüm test sonuçları ikinci kez negatifle sonuçlandı"denildi.

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