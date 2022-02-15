İhlas Haber Ajansı

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Elazığspor'da Levent Eriş dönemi

Elazığspor, Cafer Aydın’ın görevden alınması sonrası eski hocası Levent Eriş ile anlaşmaya vardı.

Elazığspor, Cafer Aydın'ın görevden alınması sonrası eski hocası Levent Eriş ile anlaşmaya vardı.


TFF 3. Lig 1. Grupta kümede kalma mücadelesi veren Elazığspor'da Cafer Aydın'ın görevden alınması sonrası yeni teknik direktör belli oldu. Görüşülen isimler arasında ismi en çok ağırlık kazanan tecrübeli teknik direktör Levent Eriş ile akşam saatlerinde yapılan son görüşmenin ardından her konuda mutabakat sağlandı. Son olarak Bölgesel Amatör Lig ekibi İzmirspor'u çalıştıran tecrübeli çalıştırıcının çarşamba günü Elazığ'a gelerek çalışmalara başlayacağı öğrenildi.


17 Eylül 1962 İzmir doğumlu olan tecrübeli çalıştırıcı, İzmirspor ile adım attığı teknik direktörlük kariyerinde; Manisaspor, Kayseri Erciyesspor, Mersin İdman Yurdu, Altay, Diyarbakırspor, Samsunspor, Adana Demirspor, Giresunspor, Boluspor, Adanaspor, Bucaspor, Manisa FK, Gümüşhanespor, Fethiyespor, Elazığspor, Kastamonuspor ve Diyarbekirspor takımlarını çalıştırdı.


Bu sezon başı antrenörlüğe başladığı İzmirspor'a dönen Eriş, takımını profesyonel lige taşıma mücadelesi veriyordu.

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