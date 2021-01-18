Elazığspor'da Ömer Yıldız, sözleşmesini feshetti

TY Elazığspor'da serbest kalma hakkını elde eden futbolculardan forvet Ömer Yıldız, sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı öncesi sıkıntılı günler yaşanıyor. 6 futbolcusu alacaklarını tahsil edemediği için serbest kalan bordo-beyazlı ekipte, 5. ayrılık yaşandı. Murat Ceylan, Tufan Kelleci, Onur Alsu ve Ahmet Doğan'ın ardından takım kaptanı Ömer Yıldız da sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı. Ömer'e TFF 1. Lig'den takımlarının talip olduğu ve bir aksilik yaşanmazsa ligin 2. yarısından itibaren bu ligde forma giyeceği öğrenildi. Ligin ilk yarısında bordo-beyazlı formayı 11 maçta giyen 26 yaşındaki oyuncu, 8 gol attı.

Takımda serbest kalma hakkı bulunan Yiğitcan Erdoğan ise sözleşmesini feshetmeyen tek futbolcu olarak dikkat çekti.