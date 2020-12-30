İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığspor'da Orhan Kaynak dönemi bitti

TY Elazığspor’da Teknik Direktör Orhan Kaynak, istifa etti.

TY Elazığspor'da Teknik Direktör Orhan Kaynak, istifa etti.


2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Orhan Kaynak istifa etti. 30 Ekim'de Levent Eriş'in istifasıyla göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, 30 Aralık itibariyle istifa ederek görevinden ayrıldı. Son olarak evinde Pendikspor'a 1-0 yenilen bordo-beyazlı ekip, 18. hafta sonunda 15 puanla 18. sırada yer aldı.


Kulüple bugün itibariyle yollarını ayırdıklarını doğrulayan Teknik Direktör Orhan Kaynak, “Gönül isterdi ki şartlar bizi bu noktaya getirmesin. Önümüzü bir türlü rahat göremedik yaşanılan problemlerden ötürü. Bundan sonrası için Elazığspor'a başarılar diliyorum. Elazığ halkı her zaman benim kalbimde yer alacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.