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Elazığspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

Elazığspor, Cuma günü karşılaşacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Kümede kalma mücadelesi veren Birevim Elazığspor'da başlayan Osmanlıspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Tufan Kelleci, Ahmet Sabri Fener ve Akakpo yer almadı. Teknik Direktör Serhat Gülpınar ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idmanda bordo-beyazlı ekip teknik taktik çalıştı.


Cuma günü Malatya'da oynanacak karşılaşmaya hazırlanan futbolcular, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak küme de kalma umutlarını sürdürmek istiyor.

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