İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığspor'da 'sarı' alarm

TFF 3.

Lig 1. Grup'un 15. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'la karşılaşacak olan Elazığspor'da, sarı kart ceza sınırındaki futbolcuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor.


Bordo-beyazlılarda bu kritik maç öncesi Ahmet Ertuğrul'un hafif sakatlığı bulunurken, Yusuf Ensar Poyrazlı, İzzet Topatar, Muhammed Umut Akbulut, Cihan Canpolat, Salih Polatdemir, Gökhan Ekmen ve Fırat Ergün sarı kart ceza sınırında. Bu futbolcular İstanbul deplasmanında sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Bursa Yıldırımspor maçında forma giyemeyecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.