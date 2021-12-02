Elazığspor'da 'sarı' alarm

Lig 1. Grup'un 15. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'la karşılaşacak olan Elazığspor'da, sarı kart ceza sınırındaki futbolcuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor.

Bordo-beyazlılarda bu kritik maç öncesi Ahmet Ertuğrul'un hafif sakatlığı bulunurken, Yusuf Ensar Poyrazlı, İzzet Topatar, Muhammed Umut Akbulut, Cihan Canpolat, Salih Polatdemir, Gökhan Ekmen ve Fırat Ergün sarı kart ceza sınırında. Bu futbolcular İstanbul deplasmanında sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Bursa Yıldırımspor maçında forma giyemeyecek.