Elazığspor'da Serkan Çayır güven tazeledi

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor'da, yönetim kurulunun aldığı karar gereği Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul için 101 delege haziran cetvelini imzaladı. Olağan Genel Kurulda gündem maddeleri tek tek görüşüldü ve delegelerin oylarıyla kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi sonrası delegelere hitap eden Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, kendisini başkanlık görevine seçen tüm delegelere teşekkür ederek, transfer tahtasını açabilmek için her şeyi yapacaklarını söyledi. Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

''Arif Seval, Bilal Çiftçi, Cüneyt Kaçar, Emre Karakaya, Fatih Aydın, Fırat Bulut, Selim Kılıç, Mehmet Alan, Tanfer Aydın, Harun Albayrak, Kutluhan Aba, M. Cahit Demirbağ, Mehmet Çayır, Mehmet Demir, Mehmet Yaman, Mesut Civelek, Muhammet Namlı, Muhittin Gürtepe, Murat Akdaş, Onur Şahin, Özkan Aydın, Selim Nazırlı, Zülfü Aydıngöz.''