Elazığspor'da sol bek sıkıntısı

Lig 1. Grubun 29. haftasında Hendekspor'la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor'da sol bek Recep Yurdakul sakatlığı, Hasan Ekici ise kart cezası nedeniyle kadroda olamayacak.

Elazığspor'da kritik Hendekspor maçı öncesi sol bek mevkiinde sıkıntı yaşanıyor. F. Erbasspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Recep Yurdakul'un çekilen MR sonucuna göre sol dizinde zorlanma ve ödem olduğu tespit edildi. Genç futbolcu hafta sonu oynanacak olan Hendekspor maçında forma giyemeyecek. Recep'in yerine oyuna dahil olan Hasan Ekici de F. Erbaaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hasan da bu maçın kadrosunda yer alamayacak. Teknik direktör Alaattin Tutaş'ın Hendekspor karşısında bu mevkide Muhammed Çelik'e şans tanıması bekleniyor. Yine 5 maçlık cezasını tamamlayan sol kanat oyuncusu İzzet Topatar da teknik heyetin şans tanıması halinde Hendekspor karşısında sahada olabilecek.