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Elazığspor'da Tatos problemi çözüldü

Alacaklarını tahsil edemediği için TY Elazığspor’la yollarını ayırması gündemde olan Andreas Tatos’a 20 bin Euro’luk ödeme yapıldı ve sorun çözüldü.

Alacaklarını tahsil edemediği için TY Elazığspor'la yollarını ayırması gündemde olan Andreas Tatos'a 20 bin Euro'luk ödeme yapıldı ve sorun çözüldü.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Andreas Tatos problemi Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın devreye girmesiyle tamamen ortadan kalktı. Vali Kaldırım'ı geçtiğimiz gün makamında ziyaret eden Yunan yıldıza bugün akşam saatlerinde 20 bin Euro'luk ödeme gerçekleştirildi ve takımda kalması sağlandı.


Vali Kaldırım'da Elazığspor'da Andreas Tatos'un sorununu çözdüklerini takımda kalacağını belirterek asist ve golleriyle coşturacağını söyledi.

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