Elazığspor'da, Teknik Direktör Eriş'in istifası kabul edilmedi

Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktör Levent Eriş'in istifasını kabul etmediklerini ve geri dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Misli.com 2. Lig ekibi Elazığspor'da Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk ve futbolcular basın toplantısı düzenledi.

İstifa kararı alan Teknik Direktör Levent Eriş'in istifasını kabul etmediklerini belirten Öztürk, “Hocamızı yanımda Manisa Belediye Başkanı, Bursaspor ve Adanaspor başkanları aradı gitmedi. Hocamız bizi yarı yolda bırakmadı. Bu şehir deprem gördü, korona virüs gördü. Hocamız o zor şartlarda bırakmadı. Bizim bir akademi takımı oluşturma hayalimiz var. Hocamız paragöz bir insan değil. Hocamız bırakalı iki gün oluyor şehirde bir hareketlenme yok. Arayan soran yok. Levent Eriş hocamızın yardımcıları burada. Onların nezaretinde takımımız Karabükspor maçına hazırlanıyor. Biz istifasını kabul etmiyoruz. Geri dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Valimiz Erkaya Yırık beyden de ikna etmesi ricada bulunacağım” dedi.

Elazığsporlu futbolcular Kadir Bekmezci, Ömer Yıldız, Murathan Özen, Onur Alsu, Kadir Taşoğlu ve Cengizhan Akgün de Teknik Direktör Eriş'in istifa kararına üzüldüklerini ve bir an önce dönmesi için herkesin destek vermesini istedi.