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Elazığspor'da transfer tahtası açıldı

Profesyonel futbol liglerinde 2.

Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitimine sayılı saatler kala Elazığspor'un transfer tahtası açıldı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala transfer tahtasını açtı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, ETSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığspor Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu ve Elazığspor Eski Başkanları Hacı Murat Yümlü ile Selçuk Öztürk'ün girişimleri sonucunda Elazığspor'un transfer yasağnın büyük uğraşlar sonucu kaldırıldığı öğrenildi.


Ak Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları konuya ilişkin olarak bir açıklama yayınlayarak, “Elazığspor'umuzun felaketi üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanlar, uzun uğraşlarımız ve girişimlerimiz sonucu kötü emellerine ulaşamamıştır. Şanlı kulübümüz, kıymetlimiz Elazığspor'umuzun transfer tahtasının açıldığı müjdesini tüm hemşehrilerime buradan duyurmak istiyorum. Şehrimizin göz bebeği, güzide kulübümüzün bir daha bu ve benzeri durumlara düşmemesi için gerekli tüm girişimlerin öncüsü olacağımızı buradan beyan ediyor, aziz hemşehrilerimi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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