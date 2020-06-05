İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Elazığspor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı tek antrenmanla başladı.


TFF 2. Lig'de mücadele eden deprem sonrası ligden çekilen, yaşanan pandemi sürecinde antrenmanlarına ara vermek zorunda kalan Elazığspor'un futbolcuları , kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına resmi olarak başladı. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan çalışmaya il dışından gelen futbolcuların da dahil edildiği, bir kısmının ise Cuma günü Elazığ'da olacağı bildirildi. Kulüp tesisleri üst sahada yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışıldı.


Bordo-Beyazlı ekipte tüm futbolcuların takıma dahil olmasıyla korona virüs testlerinin yapılıp, sonuçlara göre Teknik Direktör Eriş tarafından antrenman programı hazırlanacağı da aktarıldı.


Öte yandan burun ameliyatı olan takım kaptanı Kadir Bekmezci'ye teknik heyet tarafından bir hafta daha izin verildiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.