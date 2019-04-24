Birevim Elazığspor'da yeni Teknik Direktör Sefer Yılmaz oldu.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden B.Elazığspor'da Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrılmasının ardından, kulüp yönetimi Sefer Yılmaz'la anlaştı. Yılmaz ile sezonun sonuna kadar anlaşma yapıldığı ve bugün gelerek takımın başına geçtiği öğrenildi.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Sefer Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Sefer Yılmaz ve ekibine hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.