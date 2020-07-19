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Elazığspor'da Yiğitcan yeni sezonda takımda yer almayacağını bildirdi

Elazığspor’un kaptanı Yiğitcan Erdoğan, yeni sezon için dönmeyeceğini teknik heyete bildirdi.

Elazığspor'un kaptanı Yiğitcan Erdoğan, yeni sezon için dönmeyeceğini teknik heyete bildirdi.


TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Yiğitcan Erdoğan üzüntüsü yaşandı. 2018-2019 Sezonu ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten Elazığspor'a transfer olan ve 1.5 sezondur Bordo-Beyazlı ekipte forma giyen başarılı oyuncu, biten sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Elazığspor yönetiminin yeni sezonda da kadroda görmek istediği tecrübeli stoper, teklifi geri çevirdi.



Eriş: “Her zaman kapımız açık”


Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, “Yiğitcan'ı biz yeni sezonda da kadromuzda görmek istedik ancak kendisi ailesine yakın olmak istediğini belirterek teklifimizi kabul etmedi. Kendisi takımımızın kaptanıdır ve çok değerli bir oyuncudur. Herşey gönlünce olsun diyelim ama bizim kapımız her zaman kendisine açıktır" dedi.

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