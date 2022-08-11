Elazığspor'da yönetim görev dağılımını yaptı

Elazığspor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa seçilen Serkan Çayır ve yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı gerçekleştirdi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor'da 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da yeniden göreve getirilen Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımını belirledi. Yeni yönetimde bir asbaşkan, dokuz 2. başkan olmak üzere toplam 25 kişi bulunuyor.