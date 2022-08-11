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Elazığspor'da yönetim görev dağılımını yaptı

Elazığspor’da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlığa seçilen Serkan Çayır ve yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı gerçekleştirdi.

Elazığspor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa seçilen Serkan Çayır ve yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı gerçekleştirdi.



TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor'da 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da yeniden göreve getirilen Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımını belirledi. Yeni yönetimde bir asbaşkan, dokuz 2. başkan olmak üzere toplam 25 kişi bulunuyor.

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