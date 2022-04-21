İhlas Haber Ajansı

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Elazığspor'da Yüksel Kayaalp sezonu kapattı

Belediye Kütahyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Elazığspor’un tecrübeli sağ beki Yüksel Kayaalp’ten kötü haber geldi.

Belediye Kütahyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Elazığspor'un tecrübeli sağ beki Yüksel Kayaalp'ten kötü haber geldi.


TFF 3. Lig 1. Grup'un 31. Haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Belediye Kütahyaspor'la berabere kalarak kümede kalma yolunda kritik 2 puan kaybeden Elazığspor'da, tecrübeli sağ bek Yüksel Kayaalp'ten kötü haber geldi. Çekilen MR sonucuna göre tecrübeli oyuncunun ön üst adalesinde ikinci derece yırtık tespit sezonu kapattığı kulüp tarafından bildirildi. Yine takımın tecrübeli stoperi Emre Akgün'ün de kasığında yırtık tespit edildi. Emre'nin de 10 gün takımdan uzak kalacağı bildirildi. Muhammet Ensar Çavuşoğlu ve Yusuf Ensar Poyrazlı' Arnavutköy Belediyespor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

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