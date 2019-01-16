Elazığspor'dan ayrılan futbolcu sayısı 12 oldu

Lig'de mücadele eden TY Elazığspor'da, Moussa Bagayoko'nun da sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle birlikte takımdan ayrılan futbolcu sayısı 12'ye yükseldi.

Lig ekiplerinden TY Elazığspor, sezona başladığı kadronun büyük kısmını kaybetti. Sezon başı transfer yasağı olduğu için sadece altyapıdan kadrosuna takviye yapabilen ve ligin ilk yarısını 16 puanla 15. sırada tamamlayan bordo-beyazlı ekipte, maddi problemler nedeniyle şu ana kadar 12 futbolcu sözleşmesini feshetti. Elmar Bjarnason ve Orhan Şam sezon devam ederken sözleşmelerini tek taraflı feshederken, Adem Alkaşi, Ahmet Aras, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Serkan Kurtuluş, Kadir Bekmezci, Mehmet Yiğit, Soner Şahin, Andreas Tatos ve son olarak Moussa Bagayoko devre arasında yollarını ayıran isimler oldu.

Sadece Elazığlılar ve Lamine Diarra kaldı

Elazığspor'la sözleşmesini fesheden isimlerden Andreas Tatos Altay'la, Elmar Bjarnason Gazişehir Gaziantep'le, Adem Alkaşi Bandırmaspor'la, Ahmet Aras Karagümrükle'le, Emre Öztürk Afjet Afyonspor'la, Orhan Şam Bodrumspor'la ve Mehmet Yiğit de Osmanlıspor'la anlaşma sağlarken, diğer futbolcular şu an itibariyle hiçbir takımla sözleşme imzalamadı.

Öte yandan, bordo-beyazlı ekipte Adanaspor maçı hazırlıkları Teknik Direktör Orhan Kaynak nezaretinde Elazığ'da devam ediyor. Antrenmana altyapıdan dahil edilen futbolcuların yanı sıra Elazığlı oyuncular ile birlikte Süper Lig'de daha önce forma giyen tecrübeli yıldız Lamine Diarra bulunuyor. Senegalli oyuncu serbest kalma hakkı kazanmasına rağmen sözleşmesini feshetmeyerek sezon sonuna kadar Elazığspor'da kalacağını açıklamıştı.