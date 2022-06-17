İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığspor'dan Büyükekşi'ye kutlama

TFF Olağanüstü Genel Kurulu’nda oy kullanan Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TFF Başkanlığı’na seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunda yer alan Nüket Küçükel Ezberci’yi kutladı.

TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda oy kullanan Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TFF Başkanlığı'na seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunda yer alan Nüket Küçükel Ezberci'yi kutladı.


TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi için Elazığspor Başkanı Serkan Çayır'dan kutlama mesajı geldi. Çayır, kulüp resmi internet sayfasından yayımladığı kutlama mesajında, “Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yönetiminde yer alan hemşehrimiz Nükhet Küçükel Ezberci'ye de görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.