İhlas Haber Ajansı

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Elazığspor'dan Genel Kurul üyelerine aidat çağrısı

Elazığspor Kulübü, Genel Kurul üyelerine çağrıda bulunarak 30 Kasıma kadar yıllık aidatların yatırılmasını talep etti.


TFF 3. Lig ekibi Elazığspor'dan üyelerine aidat çağrısı geldi. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre genel kurul üyelerinin 30 Kasıma kadar üye aidatlarını yatırmaları istendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Elazığspor Kulübü Genel Kurul üyelerinin dernek tüzüğünün 9. maddesi gereği yıllık aidat ödemeleri 30 Kasım 2021 Salı günü çalışma saatine kadar Elazığspor Kulübü Derneğinin veznesine yatırmaları önemle rica olunur" denildi.

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