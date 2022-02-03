İhlas Haber Ajansı

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Elazığspor'dan taktik prova

Elazığspor, Osmanyespor FK maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.


TFF 3. Lig 1. Grup'un 21. haftasında Osmaniyespor FK'yı konuk edecek olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti. Elazığspor tesisleri üst sahada yapılan antrenmana, ısınma hareketleri ile başlayan bordo-beyazlılar, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatindeki antrenmana sakatlıkları devam eden Selim Enes Özeren ve Gökhan Ekmen katılmadı.


Bordo-beyazlılar, yarın yapılacak son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girip maç saatini bekleyecek.

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