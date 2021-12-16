Elazığspor'dan tek mesai

TFF 3. Lig 1. Grup'un 17. haftasında deplasmanda Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti. Elazığspor Tesisleri üst sahada yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan Elazığspor, taktik çalışma ile çalışmayı sonlandırdı. Teknik Direktör Cafer Aydın ile yardımcıları refakatindeki antrenmana sakatlığı devam eden Yusuf Ensar Poyrazlı ve hasta olan Okan Aytekin ile İbrahim Akdaş katılmadı. Bordo-Beyazlılar, cumartesi günü Fatsa Belediyespor maçı için Ordu'ya gidecek.