Elazığspor'dan, Vali Yırık'a ziyaret

Başkan Özkan Aydın, Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı makamında ziyaret etti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Kulüp Başkanı Serkan Çayır ile 2. Başkan Özkan Aydın, Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Elazığ Valisi Erkaya Yırık, ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını ve her zaman Elazığspor'un yanında olacaklarını bildirdi. Elazığspor Başkanı Serkan Çayır da ziyaret sonrası Vali Yırık'a destekleri için teşekkür etti.