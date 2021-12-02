Elazığspor'un cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Elazığspor ve Belediye Kütahyaspor'un aldığı cezalar belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grup'un 14. haftasında oynanan Elazığspor - Belediye Kütahyaspor maçıyla ilgili raporları karara bağladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02 Aralık 2021 tarih ve 27 sayılı toplantısında almış olduğu kararlara göre Elazığspor aynı sezon içinde çirkin ve kötü tezahüray eylemini 2. kez gerçekleştirdiği için 2 bin TL para cezası çarptırılırken, Belediye Kütahyaspor'un direkt kırmızı kart gören oyuncusu Ali Mert Işık 1 maçtan men ve bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.