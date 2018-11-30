Elazığspor'un durumunu anlatan destek Peynir!

Ekonomik sıkıntı ve yönetim boşluğu nedeniyle zor günler geçiren Tetiş Yapı Elazığspor'da, geçtiğimiz günlerde yapılan kömür yardımından sonra bu kez de sezon sonuna kadar kullanılmak üzere peynir desteği verildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da, yaşanan maddi kriz nedeniyle yönetimin istifa etmesinden sonra kulüp çalışanları ve sporcular zor günler geçirmeye devam ediyor. Isınacak kömürü dahi olmadığı için Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla 3 ton kömür gönderilen Elazığspor'da, Şavaklılar Derneği tarafından kulübe sezon sonuna kadar kullanılmak üzere peynir yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Naim Doğan,Vali Kaldırım'ın öncülüğünde başlatılan kampanya ya kendilerinin de gücü yettiği kadar katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Daha öncede parası ödenmediği için İzlandalı oyuncu Elmar Bjarnason serbest kalmasının ardından takımı bırakarak ayrılmıştı. Son olarak parası ödenmeyen Tatos'ta serbest kaldı ancak Vali Kaldırım'ın devreye girmesi ile İstanbulspor maçına kadar kalmayı kabul ettiği öğrenildi. Parası ödenmediği takdirde maç sonrası Tatos'unda şehirden ayrılacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı.