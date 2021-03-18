İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığspor'un eski futbolcusu Mehmet Dinç son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Elazığspor’un eski futbolcularından 72 yaşındaki Mehmet Dinç son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Elazığspor'un eski futbolcularından 72 yaşındaki Mehmet Dinç son yolculuğuna uğurlandı.


Elazığspor Kulübü'nün eski futbolcusu ve kulüp müdürü Mehmet Dinç (72) İstanbul'da geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. Vefat eden Dinç için Elazığ Mevlana Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ak Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, eski takım arkadaşları, kulüp personelleri, yakınları, futbolcular ve sevenleri katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Dinç'in naaşı Harput'taki aile kabristanına defnedildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.