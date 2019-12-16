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Elazığspor'un kamp masrafını Milletvekili Ağar üstlendi

TFF 2.

Lig ekibi B.Elazığspor'un ara dönem kampını AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar üstlendi.


Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden B. Elazığspor'un ara dönem kampını Antalya'da yapacak. Takımın devre arasında Antalya'da yapacağı a kampı AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar karşılayacak. Kulüpten yapılan açıklamada; “22 Aralık'ta Antalya'da başlayacak Antalya'da başlayacak olan takımımızın devre arası kampını üstlenen ve her daim takımımıza desteğini esirgemeyen Milletvekilimiz Zülfü Tolga Ağar'a kulübümüz adına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

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