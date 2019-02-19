İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığspor'un kaptanı kampı terk etti

Elazığspor’da Teknik Direktör Erhan Altın’la tartışan takım kaptanı Serdar Özbayraktar kampı terk etti.

Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın'la tartışan takım kaptanı Serdar Özbayraktar kampı terk etti.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-beyazlı takımın ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği ve takım kaptanlığına getirilen tecrübeli oyuncu Serdar Özbayraktar, Teknik Direktör Erhan Altın'la yaşadığı tartışmanın ardından takımın kaynaşma amacıyla Antalya'da düzenlediği kamptan ayrıldı.


İHA muhabirinin ulaştığı Serdar Özbayraktar, Teknik Direktör Erhan Altın'la takım için bir konuşma yaptığını ancak kendisinin olayı şahsa indirdiğini belirterek, kamptan ayrıldığını söyledi. Tecrübeli oyuncu ayrıca olayın maddi bir problem olmadığını da ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.