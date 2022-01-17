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Elazığspor'un kurucularından İhsan Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Elazığspor’un kurucularından 95 yaşındaki İhsan Uğur, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Elazığspor'un kurucularından 95 yaşındaki İhsan Uğur, son yolculuğuna uğurlandı.


Elazığspor'un kuruluşundaki önemli isimlerden Çolak İhsan lakaplı İhsan Uğur, son yolculuğuna uğurlandı. Evinde beyin felci geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan ve önceki gün hakkın rahmetine kavuşan merhum Uğur için öğle namazının ardından İzzetpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına merhumun spor camiasından arkadaşları, aile yakınları ve sevenleri katıldı.


Kılınan cenaze namazı sonrası merhumun cenazesi Harput'taki aile kabristanına defnedildi.

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