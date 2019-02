Elazığspor'un yeni hocası Erhan Altın ilk idmanına çıktı

Elazığspor'un başında ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktör Erhan Altın, önlerinde 13 maç 39 puan olduğuna dikkat çekerek, en azından 20-21 puanına talip olduklarını, bunu da alabilecek kapasite bulunduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, 22. haftada Şanlıurfa'da oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü. Dün kulüple resmi sözleşmeyi imzalayan Teknik Direktör Erhan Altın'da takımın başında ilk antrenmana çıktı. Kulüp tesisleri L Saha'da ısınma ağırlıklı ön koşuyla başlayan takım daha sonra üst sahaya geçerek teknik - taktik ağırlıklı varyasyonlar üzerinde çalıştı. Teknik Direktör Erhan Altın, yardımcı antrenörler Harun Özcan Çakmak, Saffet İşler, Muammer Sürmeli, İlhan Aydın ve kaleci antrenörü Necati Uzun yönetimindeki antrenmana tüm futbolcular katıldı. Dersim Şahan Kaynak takımdan ayrı düz yürüyüşle idman yaptı.

"Biz gücümüzü biliyoruz, rakibin gücünü de biliyoruz"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Teknik Direktör Erhan Altın, "Öncelikle hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'a Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'a ve Mehmet Gül'e çok teşekkür ediyorum. Onların enerjisi, bana da enerji verdi. Takımı da iyi analiz ettim. Bireysel olarak çok zeki ve yetenekli futbolcuların olduğunu gördüm. Benimle çalışan futbolcular karşılıklı oynadığım futbolcularda var. Onlara güvendim ve buraya geldik. Ayağımızın tozuyla ilk idmanımıza çıkıyoruz. Tesadüf ki 1-2 idmandan sonra maça çıkacağız. Ama ne olursa olsun biz gücümüzü biliyoruz, rakibin gücünü biliyoruz. Bunu bildiğimiz için tedbirlerimizi ona göre alacağız. Taktiksel zihniyetimizi, felsefemizi sahaya ona göre yerleştireceğiz. Çocuklarla bununla ilgili kısa bir toplantı yaptık. Rakibi görsel olarak analiz edeceğiz. Kendimizi analiz edeceğiz. Ondan sonra futbolcularımızla karşılaşacağımız ortamları olumlu, olumsuz yönleri paylaşacağız. Çalışmalarımızı zaten buna göre yapıyoruz" dedi.

"Zorlu bir müsabaka olacak"

Güçlü bir rakiple karşılaşacaklarına dikkat çeken Altın, "Gerçekten bir süper lig rakibiyle oynuyoruz. Bu rakipler ara sıra sıkıntılar yaşayabiliyor ama öyle yapıp böyle yapıp süper lige çıkarlar. Kimse sanmasın ki Gençlerbirliği koptu diye alakası yok. Bir de kulağıma gelen bir şey var Erkan Sözeri hocanın bıraktığını ama futbolcuların Erkan hocayı çok sevdiğini ve bırakmadığını duydum. Güzel bir örnek futbolculara da teşekkür ediyorum, inandığı hocayla yola devam etmek istiyorlar. Zorlu bir müsabaka olacak. Futbol zekası olarak teknik olarak hazırız ama güç olarak bir takım eksiklerimiz olduğu için futbol zekamızı ve teknik kapasitemizi taktiksel olayımızı süreç ilerledikçe sahaya uygulayamıyoruz. Bir tek sıkıntımız o. Bizim şimdilik 4-5 haftaya ihtiyacımız var"diye konuştu.

"39 puanın en az 20-21'ine talibiz"

Geçiş dönemini fazla puan kayıplarına uğramadan rakiplerle fazla arayı açmadan devam ettirmeleri halinde ligde kalacaklarını belirten Altın," Özellikle de siz yerel basına çok ihtiyacımız var. Beni eleştirebilirsiniz, beni her türlü eleştirebilirsiniz ben o kültüre bilgiye sahip bir insanım ama benim sizden bir ricam olacak genellemede söylüyorum futbolcularımıza fazla darbe vurmayalım, onların sizin yapacağınız yorumlara söylemlere çok ihtiyaçları var. Her mağlubiyet ligin sonu değildir. Her mağlubiyeti biz bir kazanç olarak göreceğiz, aynı zamanda eksiklerimizi göreceğiz. Önümüzde 13 maç, 39 puan var. Bu 39 puanın en azından 20-21'ine talibiz. Bunu da alabilecek kapasitedeyiz. Allah nasip ederse o süreci kayıpsız atlattığımız anda bu işin üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.