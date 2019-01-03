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Elaziz Belediyespor, Gökhan Aydaş'la anlaştı

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, Gökhan Aydaş'ı renklerine bağladı.


Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor transferlerini sürdürüyor. 1. Etap kamp çalışmalarını Elazığ'da devam ettiren kırmızı - lacivertli ekip, Nevşehir Belediyespor'daN forvet Gökhan Aydaş'ı transfer etti.


1989 İstanbul doğumlu olan Gökhan, profesyonelliğe Beşiktaş'ta adım attı. Daha sonra Torbalıspor, Bugsaşspor, Kahramanmaraşspor, Karşıyaka, Diyarbekirspor, İstanbulspor, Büyükçekmecespor, Payasspor ve 1461 Trabzon gibi takımlarda forma giydi. Sezon başı Nevşehir Belediyespor'la anlaşmasına rağmen yaşadığı sorunlar nedeniyle forma giyemeyen Gökhan, sezon sonuna kadar Elaziz Belediyespor'un başarısı için ter dökecek.Tecrübeli oyuncunun kariyerinde 297 resmi maç ve 67 gol bulunuyor.


Transfere ilişkin olarak Elaziz Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız, forvet Gökhan Aydaş ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar dileriz” denildi.

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