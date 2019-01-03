Elaziz Belediyespor'da ikinci yarı hazırlıkları

İkinci yarı için iddialı konuşan Elaziz Belediyespor Teknik Direktör Alaattin Tutaş, yukarıdaki tüm takımların Elazığ'a gelecek olmasından dolayı avantajlı olduklarını söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup'un ilk yarısını 20 puanla 15. sırada tamamlayan Elaziz Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. 1. Etap kamp çalışmalarına kentte devam eden Elazığ ekibi, kadrosunu iki isimle güçlendirirken, hazırlıklarına günde çift antrenmanla devam ediyor. Takımın son durumu hakkında açıklamada bulunan Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, liderle aralarında 10 puan fark olduğunu ve bu farkı kapatabilecek kapasitede olduklarını söyledi.

Yaklaşık 15 gündür 1. etap çalışmalarını Elazığ'da devam ettirdiklerini söyleyen Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, “Antalya'ya geç gitmemizin sebebi ilk maçımızın Kemerspor ile orada olması. Buradaki çalışmalardan gayet memnunum ben. Sakatlığı bulunan futbolcularımız çalışmalarını gayet iyi devam ettiriyor. Yaptığımız transferler var, şimdi aramızda değiller ama onlarda gücümüze güç katacaklar. 15 günlük süre zarfında biz gerekli yüklemeleri yaptık. Pazartesi günü Antalya'da toplanıp hazırlık maçları ve taktiksel yönden kendimizi geliştirmek istiyoruz. İkinci yarı zor maçlar bizi bekliyor. İlk yarı da belki kendi sahamızda çok puanlar kaybettik. Yaklaşık 14 puan kaybetmişiz. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir rakam. Yaptığımız hataların farkına vardık. O hatalarımızın sonucunda da ortak bir karara vardık biz. Liderle aramızda 10 puan fark var. Kapatılmayacak bir fark değil. İnşallah aradaki farkı kapatıp geçen yılki Belediyespor'un üzerine çıkmak istiyoruz” dedi.

Antalya kampında iki hazırlık maçı yapacaklarını belirten Tutaş, “İdeal on birimizi sahaya çıkarmaya çalışacağız. 15 günlük bir süre kaldı maçlar için. İnşallah Kemer maçını kazanıp diğer haftalara umutla bakmak istiyoruz. Arif Şahin herkesin yakından tanıdığı bir isim. Gökhan'da golcü sınıfından bir oyuncumuz. İlk yarıda gol yollarında yaşadığımız sıkıntıyı aşacağımızı düşünüyoruz . Arif'in Elazığspor'daki 4 yıllık başarı serüveninde biz birlikteydik. Bu takıma neler verebileceğini çok iyi biliyoruz. Arif'i getirmek kolay olmadı. Hatır gönül önemli oldu bu transferde. Geçen yıl da almak istedik ama o Bursa'dan ayrılmak istemedi. Bu sene aramıza kattık. İnşallah da Arif kardeşlerine ağabeylik yapacak. Arif buraya şampiyonluk hedefi varsa gelirim demişti. İnşallah da bu düşünceye biz de sahip çıkacağız”ifadelerini kullandı.

Ligde tüm takımları yenebilecek kapasitede olduklarını dile getiren Tutaş, “Bizim avantajımız zirveye oynayan tüm takımlardan puan aldık, belki de 3 puanı kaçırdık. İkinci yarıda avantaj bizde. Yukarıdaki tüm takımlar bizim evimize gelecek. Avantajı devam ettirmek istiyoruz”diyerek sözlerini tamamladı.